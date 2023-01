La finale degli europei 2020 a Wembley in un docu Netflix

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - L'epica vittoria di Wembley con l'Italia di Roberto Mancini vincitrice nella finale di Euro 2020 ai rigori proprio contro l'Inghilterra e quella strage sfiorata per il caos, quando migliaia di fan senza biglietto hanno tentato di prendere d'assalto lo stadio, sarà raccontata nel nuovo documentario sportivo di Netflix, ancora senza titolo. Il filone sport è uno dei nuovi terreni del colosso dello stream: Break Point, la docuserie sul tennis (c'è anche il nostro Matteo Berrettini) attualmente tra le più viste ne è solo un esempio.

Il docu sulla finale di Wembley, del produttore di My Daughter's Killer, esaminerà uno dei giorni più importanti della storia del calcio inglese attraverso gli occhi di coloro che erano presenti alla disfatta. E mentre in campo una partita si è conclusa con i rigori, c'è stato molto dramma al di fuori.

Migliaia di persone senza biglietto hanno cercato di entrare nello stadio nazionale da 90.000 posti e più di 2.000 hanno ottenuto l'accesso a Wembley senza biglietto. Il produttore James Rogan, si legge su Deadline, ha lanciato un invito al testimoni di quel giorno per raccontare cosa accadde. La regia è di Rob Miller (The Trial of Ratko Mladic) e di Kwabena Oppong. (ANSA).