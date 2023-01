Droga: San Patrignano torna a incontri prevenzione in presenza

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - San Patrignano torna a fare prevenzione in presenza. Lo fa, a Rimini, con il suo documentario '#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere' in programma nella mattinata di giovedì al Teatro degli Atti dove 250 studenti dell'Istituto Professionale 'Leon Battista Alberti' si ritroveranno per scoprire - spiegano dalla comunità di recupero - "le storie di Carolina, Melita e Federico, ragazzi che nel documentario realizzato grazie a Otb Foundation, raccontano la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. I tre giovani sullo schermo - viene sottolineato - hanno come compagno di viaggio l'attore e regista Francesco Apolloni, che mette a disposizione la sua esperienza personale e fa da collante fra i loro racconti".

Ad aprire l'incontro, sarà il vice-sindaco di Rimini, Chiara Bellini e al termine della proiezione si terrà un dibattito con i ragazzi in platea condotto dalla giornalista Angela Iantosca.

La mattinata rientra nella campagna 'WeCare 4.0' per la prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze finanziata dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per contrastare diffusione di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti. Un progetto che in due anni raggiungerà in totale 20mila studenti di scuole medie e superiori. (ANSA).