Black out, per Alessandro Preziosi paura in alta quota

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "La vita può cambiare in una frazione di secondo, da una vacanza di lusso passi all'incubo, ma è stato interessante notare come la vita dia sempre una seconda possibilitàPersonalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c'era niente e questo non mi era mai capitato prima. Non è stato facile". Parola di Alessandro Preziosi, protagonista su Rai1 dal 23 gennaio della serie in 4 prime serate per un totale di 8 episodi "Black Out - Vite sospese".La fiction è stata presentata nelle sede Rai di Viale Mazzini alla presenza di Maria Pia Ammirati e Michele Zatta, ovvero Direttrice e Capostruttura Rai Fiction. Con lei il produttore Luca Barbareschi. Presenti il regista Riccardo Donna e lo sceneggiatore Valerio D'Annunzio. Presente tutto il cast da Preziosi a Marco Rossetti, da Aurora Ruffino a Caterina Shulha e Rike Schmid.

Si tratta di un mistery definito dalla Ammirati "intenso ed emozionante" che si svolge durante le vacanze natalizie nella Valle del Vanoi, in Trentino, dove i clienti del lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico rimangono tagliati fuori dal mondo a causa di una valanga in attesa dei soccorsi. L'inizio di una storia di intrighi, passioni e omicidi. (ANSA).