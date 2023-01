Andermann, Flaiano viaggiatore incantato in Oceano Canada

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - ''Il Canada è come l' Abruzzo… solo un po' più grande''. Così Ennio Flaiano spiegò l' amore per quel pezzo di mondo che 50 anni fa decise di raccontare con il regista Andrea Andermann in una serie trasmessa dalla Rai. Per lo scrittore, sceneggiatore e giornalista di Pescara fu una prova nuova, poco attratto com'era dalla tv. A mezzo secolo di distanza, quel documento torna con tutta la forza visiva del bianco e nero, la voce dello scrittore e la potenza di un testo lucido e asciutto, senza concessioni alla nostalgia e ai romanticismi sul rapporto uomo e natura per svelare il profilo di paese poco conosciuto, vasto 34 volte l' Italia e abitato allora solo da 21 milioni di persone. Rai Cultura proporrà ''Oceano Canada'' su Rai Storia il 16 gennaio, lo stesso giorno in cui fu trasmesso nel 1973, nella versione di un lungometraggio di un' ora e mezza firmata da Andermann. ''E' decisamente un' altra cosa - dice all' ANSA il regista - la riscrittura totale dalle cinque puntate. E' una promessa che dopo tanto tempo posso mantenere perché con Flaiano avevamo già pensato di farne una versione breve''. Andermann, regista raffinato e produttore di capolavori della lirica in film in diretta per la TV come 'Tosca, Traviata, Rigoletto e Cenerentola, ha doti di affabulatore suadente, un fiume in piena di ricordi dell'esperienza. Flaiano accettò la sfida di fare ''qualcosa di diverso dalla tv di quegli anni e ancor più diverso da quello attuale''. Un lavoro incentrato sulla forza dello scrittore, ''lo scavalcamento dei generi, che alcuni considerano invece una dispersione del suo straordinario talento''. Dal viaggio, durato oltre due mesi, uscirono cinque puntate a tema. ''Il racconto è condizionato da lunghi piani sequenza, Flaiano compare molto in scena. Filmammo molto, il montaggio fu lungo. Purtroppo lui morì nel novembre 1972 e non riuscì a vederlo. Lo farà ora e spero che vi si riconosca''.

(ANSA).