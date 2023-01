Tonfo ascolti Golden Globes in Usa, minimo storico 6.3 milioni

(ANSA) - NEW YORK, 12 GEN - La cerimonia dei premi Golden Globes è tornata in tivù ma non sono tornati su gli ascolti.

Secondo quanto scrivono diversi media americani citando la Nielsen (agenzia di rating) l'audience per l'80/a edizione trasmessa da Nbc ha registrato un minimo storico, con 6,3 milioni di spettatori. L'anno scorso la cerimonia era saltata dopo che la Hollywood Foreign Press Association, l'ente organizzatore, era stato accusato di essere una casta razzista, facilmente influenzabile dai dollari delle major. La cerimonia del 2021 fu vista da 6,9 milioni di spettatori mentre pre pandemia, nel 2020, l'audience arrivò a 18,4 milioni, tre volte maggiori dell'ultima edizione. Quest'anno, inoltre, la diretta è stata spostata dalla domenica al martedì per evitare concorrenza con le partite di football. Tra i premiati ci sono stati 'Gli Spiriti dell'Isola' e 'The Fabelmans', rispettivamente nella categoria miglior commedia e miglior film drammatico. (ANSA).