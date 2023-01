Fiorello ironizza, Mediaset controprogramma Sanremo? Ritorsione

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Fiorello ha una versione tutta sua per spiegare il motivo per cui Mediaset ha deciso, dopo una ventina d'anni, di confermare la programmazione durante la settimana del festival di Sanremo e lo racconta nella diretta Instagram del mattino, a pochi giorni dal ritorno in onda di Viva Rai2!, dal 16 gennaio.

"E' una ritorsione", ironizza lo showman. "La verità è che Pier Silvio Berlusconi, qualche mese fa, ha chiamato Amadeus per dirgli: 'Ama, voglio partecipare al festival come Nuova Proposta'. E gli ha mandato un brano, intitolato 'A Silvia'', racconta Fiorello che intona poi la canzone dedicata alla Toffanin. La canzone "non è stata presa", "è questo il motivo della controprogrammazione. Ma posso assicurarvi che Amadeus non ha paura: si è fatto tatuare sull'avambraccio, e anche sul petto, 'Mediaset nun te temo'". (ANSA).