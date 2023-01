Quelle brave ragazze, con Berti, Maionchi, Milo in chiaro su TV8

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, in viaggio insieme, in una straordinaria vacanza on the road. Sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, in partenza per "Quelle Brave Ragazze", in chiaro, su TV8, dal 12 gennaio, ogni giovedì, alle ore 21.30.

Lo show porta in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Tutto questo permette alle 3 "brave ragazze" di calarsi in usanze e culture diverse, ma soprattutto di concedersi una vacanza davvero memorabile.

Mara, Sandra e Orietta si spostano a bordo di un furgoncino molto speciale - e anche iper riconoscibile: leopardato rosa shocking - guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, 50% italico e 50% iberico. A lui il compito di accompagnarle attraverso le varie missioni, ad aiutarle con la lingua spagnola, a fare loro da "bodyguard".

Fino alla partenza nessuna delle tre è al corrente della destinazione del volo: solo all'arrivo in aeroporto, a Milano, scoprono di stare per imbarcarsi su un volo diretto a Madrid.

Una volta arrivate, dopo essersi sistemate nella prima casa del loro soggiorno iberico, visitano, tra gli altri, il mercato Barceló e Plaza Mayor. A seguire, dopo la Capitale, si spostano prima a Siviglia, poi nel Deserto di Tabernas, a Granada e infine a Valencia.

In ognuna delle tappe si sottopongono ad alcune prove singolari e compiono delle missioni che ogni volta devono essere immortalate con un selfie: dalla spesa nel mercato per una cena speciale all'incontro con un bizzarro supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un'esibizione di caliente flamenco, dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera Spaghetti Western a un'esperienza olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera.

A fare da motore a tutto questo c'è il rapporto sincero e complice che le "brave ragazze" costruiscono: un'amicizia divertente e dolcissima fra tre donne diversissime ma molto simili per voglia di divertirsi e gusto per la scoperta. (ANSA).