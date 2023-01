Elena Sofia Ricci, non riuscivo a separarmi da Suor Angela

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Elena Sofia Ricci è in splendida forma. E' tra le attrici più amate in assoluto. Sono ormai tantissimi anni che in tv come in teatro entra nel cuore del pubblico con il suo talento. L'interprete fiorentina, nel corso della presentazione della settima stagione a Viale Mazzini di Che Dio ci Aiuti, su Rai1 dal 12 gennaio per un totale di 10 puntate, che vedrà un passaggio di testimone con Francesca Chillemi, presente dalla prima stagione, confessa che è la serie più longeva che ha fatto: "Avevo bisogno anche di confrontarmi con altro, ma mi è entrata nel cuore, non riuscivo a separarmi da Suor Angela che vedremo di meno (in 3 puntate, ndr) perché l'ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c'è un momento in cui lascio perché avevo altro da fare: ho potuto dedicarmi al mio grande amore, il teatro".

Per Elena Sofia Ricci il pubblico "ama questa serie perché tratta in modo profondamente umano l'aspetto spirituale. Suor Angela ha la capacità di relazionarsi in modo mistico, attraverso i suoi dialoghi, con Dio e, in ogni fine episodio, ci lancia nel mare degli interrogativi. La fiction fa ridere, piangere e riflettere. Il mio personaggio, in questa edizione, ci sarà un pochino meno, ma ogni tanto si interessa delle sue ragazze. Ne combina una delle sue e viene rispedita in carcere, dove aiuta le donne con i bambini del penitenziario. Sono contenta e orgogliosa di aver lasciato spazio a Francesca Chillemi, che in questi anni è diventata un'attrice sempre più brava e sensibile. Quando lavoro con lei riesco a esprimere doti che non ho mai avuto. Non è mai facile lasciare una serie, quindi chi lo sa…".

Alla conferenza stampa anche Francesca Chillemi, il regista Francrsco Vicario, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, Luca e Matilde Bernabei della società di produzione Lux Vide, gli attori Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon. Tra le new entry del convento c'è Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. (ANSA).