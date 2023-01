Su Sky serie Litvinenko su ex spia russo avvelenato nel 2006

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - La forza e la tenacia di una donna, Marina Litvinenko, che si è fatta bandiera di speranza e verità, in una miniserie dal 25 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e il cui trailer italiano viene rilasciato oggi: Litvinenko - indagine sulla morte di un dissidente è un thriller dal fortissimo impatto emotivo che racconta dal punto di vista della vedova di Alexander Litvinenko la tragica fine dell'ex dissidente russo, nonché i dieci anni di calvario che la donna ha dovuto affrontare per ottenere giustizia.

David Tennant veste i panni dell'ex agente dei servizi segreti russi avvelenato attraverso del tè al polonio radioattivo, mentre l'attrice russo-americana Margarita Levieva .

In 4 episodi che andranno in prima serata il 25 gennaio e poi l'1 febbraio su Sky Atlantic, la serie racconta la vera storia dell'ex ufficiale dei servizi di sicurezza federali russi e del KGB la cui morte per avvelenamento da polonio-210 nel novembre 2006 ha innescato una delle indagine più complesse nella storia della polizia britannica e internazionale. Alla miniserie hanno collaborato in qualità di consulenti gli ex agenti che si sono occupati del caso, Clive Timmons e Brent Hyatt, l'avvocato Ben Emerson e la famiglia di Litvinenko.

Vero e proprio inno alla giustizia e alla dignità, racconta di un regime pronto addirittura ad attaccare l'Occidente in piena Londra pur di mettere a tacere un dissidente. Al contempo, la serie è anche il racconto drammatico di una famiglia spezzata dal dolore che per dieci anni si è battuta per la verità.

Prodotta da ITV Studios, Tiger Aspect Productions e Nordic Entertainment Group (NENT Group) in associazione con Livedrop Media, la serie è diretta da Jim Field Smith.

Nel novembre 2006, Litvinenko, ex ufficiale del KGB, è in fin di vita in un ospedale di Londra, avvelenato da una misteriosa sostanza radioattiva. Quando la polizia viene a raccogliere la sua testimonianza, Litvinenko punta il dito direttamente contro il presidente russo, Vladimir Putin. La morte di Litvinenko, pochi giorni dopo, scatena un'indagine su un attacco chimico sulle strade di Londra e un'indagine decennale tra Gran Bretagna e Russia per trovare giustizia per il suo omicidio (ANSA).