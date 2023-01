Marcuzzi, "in Rai con Boomerissima, programma nelle mie corde"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Da martedì 10 gennaio arriva in prima serata su Rai 2 Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomer, ovvero i vip over 40 che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni '80 e '90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l'epoca del nuovo millennio. "Le due fazioni opposte del divano, anche se poi oggi le nuove generazioni ci hanno riscoperto anche nelle serie televisive, nella musica, nella moda", dice oggi la conduttrice nel corso della presentazione negli studi Rai Fabrizio Frizzi, alla presenza del direttore dell'Intrattenimento di prime time Stefano Coletta.

Il format, prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia, segna il grande ritorno in tv di Marcuzzi, che si mette al timone del programma in una veste del tutto inedita: al suo già comprovato ruolo di conduttrice, si aggiunge infatti anche quello di ballerina e showgirl.

I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomer; mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennial. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto che "ci ha fatto una grande regalo" e Max Pezzali "che in fondo rappresenta entrambe le generazioni".

Marcuzzi, in merito al suo addio a Mediaset e al fatto che in Rai è arrivata non sull'ammiraglia ma su Rai2, replica: "Sono andata io da Stefano Coletta chiedendogli di fare questa sfida su questa rete che mi somiglia. Avevo voglia di mettermi in gioco qui, perché la rete ha le corde giuste per me. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni in cui sono stata a Mediaset, nessuna lite, e mi sono presa del tempo in un momento, quello della pandemia, perché sono cambiata". (ANSA).