Su tivùsat nove i canali gratuiti per i giovanissimi

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Si vede in ogni angolo del Paese; garantisce formazione e divertimento per i più piccoli; sperimenta nuovi linguaggi per stare al passo con i tempi; offre alta qualità visiva e sonora; ed è a prova di tranquillità per i genitori. Si tratta del bouquet di canali dedicato ai bambini e ai ragazzi presente su tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Sui 130 canali televisivi presenti nel menù, di cui oltre 70 in alta definizione, ben nove sono quelli dedicati ai più piccoli. I tre canali prodotti dal servizio pubblico sono tutti in Hd. Un'opzione non prevista sul digitale terrestre e sfruttabile solo con tivùsat. C'è Rai Scuola Hd (canale 26) curato da Rai Educational e dedicato alla didattica e alla formazione scolastica spesso in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. È destinato principalmente ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Le discipline scolastiche riguardano principalmente le scienze, la lingua inglese e l'educazione civica o stradale.

Quindi Rai Gulp Hd (canale 42) per i bambini più grandi, con cartoni animati, serie, documentari, film, show e magazine. E poi ancora Rai Yoyo Hd (canale 43). È il canale destinato ai bambini in età prescolare. Il luogo della favola, del gioco e del racconto: garanzia di tutela e qualità per genitori. Educare divertendo, insomma. Mediaset e Time Warner producono Boing (canale 40) con target tra i 6 e gli 11 anni, e Cartonito (canale 41) che guarda all'età prescolare. E poi troviamo ancora - dalla galassia Discovery - Frisbee (canale 44) e K2 (canale 46), entrambi con un target 4 e i 14 anni. Infine Paramount edita Super! (canale 47) e l'ultimo arrivato Nickelodeon Ukraine Kids Pluto Channel (canale 76). Quest'ultimo trasmette non-stop una programmazione con contenuti dedicati ai bambini ucraini di tutte le età. (ANSA).