Max Giusti, torno in tv con Boss in incognito

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - "Quando entro in queste aziende, per i primi dieci minuti me la faccio sotto. Lo vedo subito se se ne accorgono. Diventano diffidenti, parlano poco. Ci salva la scusa di dover girare un nuovo programma, Missione lavoro. Abbiamo, tutto, anche furgoni e telecamere, con il finto logo". A raccontare all'ANSA è Max Giusti, che svela così il dietro le quinte di "Boss in incognito", il docu-reality che torna a guidare per la terza edizione, in prima serata dal 9 gennaio su Rai2, prodotto con Endemol Shine Italy dal format Undercover Boss. In programma, cinque nuove puntate, con altrettanti imprenditori che hanno accettato di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. Ma non solo loro, perché anche Giusti tornerà anche "in campo" e si trasformerà in Josè, operaio di origine cilene.

"Nella versione italiana del format - spiega - ci interessa soprattutto raccontare storie belle, edificanti dei lavoratori.

Quelle di chi generalmente non è sotto i riflettori ne' in prima linea, ma che tutti i giorni si dedica e fatica e di cui finalmente possiamo celebrare pubblicamente il valore".

Primo Boss in incognito di questa stagione sarà Claudio Papa di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno con sede a Monteroduni (IS): 70 dipendenti, uno stabilimento di 8 mila metri quadri, oltre a 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, che esporta le sue dolcezze in trenta paesi del mondo per un fatturato annuo di 9 milioni di euro.

Nelle prossime settimane, invece, si entrerà in un'azienda del settore della pasticceria, una di borse e accessori, un'altra impegnata nella coltivazione e lavorazione di funghi e una specializzata in tapparelle e frangisole. (ANSA).