Tunisia: Banca centrale prevede inflazione a 11% nel 2023

(ANSA) - TUNISI, 04 GEN - Il tasso di inflazione in Tunisia dovrebbe raggiungere l'11% nel 2023, per poi scendere all'8,9% nel 2024 e al 7% nel 2025, contro l'8,3% del 2022. Lo ha detto in conferenza stampa il il governatore della Banca centrale tunisina (Bct), Marouen El Abassi, ricordando che la missione dell'istituto emittente è regolare i prezzi e frenare l'inflazione, che è aumentata costantemente da un mese all'altro nell'ultimo anno. Il 30 dicembre 2022 il consiglio di amministrazione della Bct ha deciso di aumentare il suo tasso chiave di 75 punti base all'8%, per la terza volta nel 2022.

Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti da parte degli economisti che hanno definito la misura "inefficace" dato che l'inflazione è importata, aggiungendo che influenzerà investimenti e consumi. Abassi ha affermato che la decisione è stata motivata dalla situazione economica del paese, in particolare dalla persistente tendenza al rialzo dell'inflazione e spiegato che la crisi ucraina ha interrotto tutti i calcoli volti a frenare l'inflazione, che ha raggiunto livelli "allarmanti". Abassi ha definito "efficace" la politica monetaria adottata, soprattutto perché è riuscita a garantire un patrimonio netto in valuta di tutto rispetto e a tenere sotto controllo il cambio del dinaro, il cui valore si è deprezzato sul dollaro del 20% nel 2017 e 2018. Il governatore della Bct ha auspicato infine che venga raggiunto "al più presto un accordo con il Fmi per mobilitare i finanziamenti esterni assegnati al bilancio". (ANSA).