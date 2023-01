Elisa con Dardust in prima serata su Rai2

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - È una delle artiste più amate e apprezzate della musica italiana e ora, sulla scia del trionfo del suo ultimo tour nei teatri, sold out già prima della partenza, conquista anche la prima serata televisiva: Elisa domani, insieme a Dardust, sarà protagonista su Rai 2 di Elisa with Dardust "An Intimate Night". Un concerto-evento registrato dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, nel quale l'artista multiplatino è affiancata dal pianoforte di Dardust, musicista e produttore straordinario che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani live, e da tantissimi ospiti giunti a sorpresa sul palco: da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas e Paolo Fresu e con la partecipazione di Edoardo Leo.

La serata si è svolta anche a favore della raccolta fondi per "Music for the Planet", progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, a cui Elisa è molto legata.

Il 5 gennaio alle 21.25 su Rai2 sarà così possibile vivere la magia di una serata unica in cui Elisa è accompagnata da una formazione d'eccezione che conta oltre alla partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, anche di Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

La tournée "An Intimate Night" (prodotta e organizzata da Friends and Partners e Double Trouble Club), che sta incantando il pubblico di tutta Italia, è ancora in corso, e nei prossimi giorni sarà a Firenze il 21 e 22 dicembre, a Roma il 28 e 29 dicembre, a Catania il 3 gennaio e a Torino il 16 e 17 gennaio.

