Le 'Meraviglie' di Angela illuminano le feste, in 4K su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Alberto Angela lascia il segno su Rai1 durante le feste. Prima la serata evento del 25 dicembre, quando in prime time è andata in scena "Stanotte a Milano", una passeggiata tra arte e storia del capoluogo lombardo. Un racconto al quale hanno assistito 3 milioni 420 mila telespettatori pari al 23,8% di share. Un pubblico che Angela ha deciso di accompagnare anche nel nuovo anno con tre puntate di "Meraviglie - Stelle d'Europa". La prima è andata in onda il 28 dicembre: un viaggio partito in Francia (prima Mont Saint-Michel e poi la cattedrale gotica di Chartres), passando per il Portogallo (Lisbona) e naturalmente per l'Italia (Verona). Un paio d'ore di pura bellezza alle quali hanno assistito 2 milioni 884 mila spettatori con uno share del 17.7%. Un programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del patrimonio culturale e ambientale del Vecchio Continente, impreziosito dalle immagini girate in 4K, con l'uso di audaci droni acrobatici. Programma che gli italiani hanno potuto (e potranno continuare) a vedere in altissima definizione su Rai4K, nel bouquet di tivùsat.

Un canale, il 210 della piattaforma satellitare gratuita, che gli utenti di tivùsat - e non solo per il calcio (ha appena trasmesso tutti i Mondiali in Qatar) - già conoscono dal 2016.

Da anni, infatti, si possono vedere in altissima definizione anche i documentari, la grande fiction e gli eventi musicali.

Per godere delle "Meraviglie" di Angela - e di tutta l'offerta del servizio pubblico (13 canali in Hd) - basta disporre di una parabola, di un televisore 4K e di una Cam (o decoder) 4K certificata tivùsat. Nel bouquet oltre 130 canali televisivi tra i quali elementi distintivi come 70 canali in alta definizione (da non confondere con l'alta qualità del digitale terrestre) e sette in 4K (l'ultra definizione). (ANSA).