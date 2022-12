Il Capodanno Rai una "serata di allegria" per gli italiani

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - Sarà "una serata di riappacificazione e di allegria per gli italiani e il preludio per un 2023 che si spera meno complicato e più sereno", L'anno che verrà lo spettacolo in onda su Rai1 la sera di San Silvestro in diretta dal centro di Perugia. Una festa "che torna all'origine in una piazza, nel cuore dell'Italia" è stato sottolineato nella conferenza stampa che si è svolta nel capoluogo umbro, nella sede della Regione. Presente Amadeus che condurrà lo spettacolo dalla storica piazza IV Novembre.

Oltre ad Amadeus sono interventi alla conferenza stampa Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Paola Agabiti, assessore regionale Turismo e Cultura, Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Luca Merli, assessore alla Sicurezza Comune di Perugia, Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, Pietro Grignani, direttore Accordi Bandi e Partnership RaiCom.

La serata - è stato detto - sarà un evento di intrattenimento ma anche di promozione dell'Umbria con una tappa del percorso di promozione avviato nel 2020 dalla Regione con la Rai. Con un cast tra musica e leggerezza, che vuole unire generazioni diverse. Sono stati dati anche alcuni numeri della serata: una trentina di ospiti sul palco al cui allestimento hanno lavorato 260 persone, più di 70 brani, un corpo di ballo composto da 14 elementi, un'orchestra di 15 e 500 corpi illuminati.

"L'Anno che Verrà", trasmesso in diretta anche su Rai Radio1 e RaiPlay, è realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Perugia. (ANSA).