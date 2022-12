Flavio Montrucchio, l'amore ci rende tutti uguali

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "L'amore ci accomuna tutti: se lo abbiamo ancora o se lo abbiamo perso, ci rende tutti uguali": parola di Flavio Montrucchio, ormai 'esperto' negli affari di cuore, che da martedì 3 gennaio torna su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) con le nuove puntate del dating show "Primo appuntamento", in onda alle 21.20 in prima tv assoluta (e on demand su discovery+).

Realizzato da Stand by me per Warner Bros Discovery, il programma non cambia il suo obiettivo, quello di far scattare la scintilla tra due single in cerca dell'anima gemella (o anche solo di una piacevole compagnia), ma in questa settima stagione (la quinta condotta da Montrucchio) presenta qualche novità: c'è un nuovo ristorante che ospiterà gli appuntamenti al buio (la location è la Tenuta Sant'Antonio, una villa del '700 vicino Tivoli), si rinnova lo staff (arriva la nuova maître Barbara, ma resta lo storico barman Mauro), e lo stesso conduttore toglierà l'ormai iconica giacca rossa da 'cupido' in favore di un look più sofisticato. "Sembra sempre che in tv duri tutto poco, in questo caso invece si va avanti e il fatto che il programma si consolidi è un attestato di riuscita del nostro lavoro: per me è tranquillizzante anche dal punto di vista emotivo, per altre 30 puntate il pubblico vedrà ancora il mio faccione", scherza Montrucchio intervistato dall'ANSA. "La verità è che Primo appuntamento funziona per i suoi contenuti: qui si cerca l'anima gemella, i single sono carichi di aspettative e raccontano le loro storie. E poi, oggi che siamo tutti sempre dietro a uno schermo, nello show cogliamo davvero l'emozione che nasce tra due persone al primo sguardo: già dal tipo di imbarazzo che i single provano si può intuire come andrà a finire la storia. Nel programma tutto viene trattato in modo molto realistico, quello che si vede è ciò che accade: questo avviene perché su una rete non generalista come Real Time si può rischiare di più". (ANSA).