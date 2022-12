Michela Andreozzi, racconto Lina Wertmuller coraggiosa e libera

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Per Lina Wertmuller "ho sempre avuto un'ammirazione profonda. Pensavo di farle un omaggio, invece questa è stata l'occasione di un vero incontro con lei, anche se non c'è più. Un viaggio reale di scoperta nel quale è stato stato tutto emozionante". Così Michela Andreozzi racconta all'ANSA il percorso nel mondo intimo e nel cinema della regista, nella prima puntata del nuovo ciclo di Illuminate, docuserie, prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura, in onda da lunedì 2 gennaio su Rai3 in seconda serata.

Nelle quattro puntate si ripercorrono le vite straordinarie di quattro personalità femminili, raccontate da altrettante attrici. Dopo Michela Andreozzi per Lina Wertmuller, Silvia D'Amico, preparandosi a mettere in scena un monologo teatrale ispirato a Maria Callas, si immerge nel vissuto della grande artista; Anna Valle interpreta Wanda Ferragamo, eccezionale imprenditrice, tra umiltà e rigore morale; Emanuela Fanelli guida il racconto della vita di Franca Valeri. Lina Wertmuller è stata sempre "un grande punto di riferimento per me... la prima cotta cinematografica che ho avuto è stata per Giancarlo Giannini in Film d'amore e d'anarchia - aggiunge Michela Andreozzi, che continuando il suo percorso da attrice, ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2017 con Nove lune e mezza, ed ha in uscita nella prima parte del 2023 Una gran voglia di vivere con Fabio Volo -. Mi piace moltissimo come racconta il maschio: nei suoi film è fragile ma non debole e i suoi personaggi femminili sono sempre non convenzionali". Quello "di Lina è un cinema no gender. Ha raccontato personaggi in perfetto equilibrio". Questo è "un mestiere che ti mantiene giovane, e Lina girava e pensava da ragazza. Era coraggiosa, irriverente e libera dalle etichette". Ad accompagnare Michela Andreozzi nel racconto delle cineasta, scomparsa nel 2021 a 93 anni, prima donna ad essere nominata all'Oscar per la regia, nel 1977 con Pasqualino Settebellezze, ci sono, fra gli altri, Claudia Gerini, Anna Melato, la figlia della regista Maria Zulima, Massimo Wertmüller, Laura Delli Colli, l'amico Domenico De Masi. (ANSA).