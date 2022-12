Fuortes, per la Rai ascolti straordinari nel 2022

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Un 2022 da record per l'offerta Rai che si conferma leader degli ascolti, ma non solo, con le tre reti generaliste nettamente sopra le concorrenti Mediaset. Lo rende noto Viale Mazzini, sottolineando che nell'intera giornata le tre reti Rai fanno registrare il 30,1% di share distanziando le tre dirette concorrenti, al 25,5%. E in prima serata il distacco aumenta: reti Rai al 32,0% contro il 25,8 di quelle Mediaset. I successi della Rai non si limitano ai canali televisivi: l'offerta online nel 2022 ha registrato una crescita del 40% rispetto al 2021, passando da 332 milioni di ore di visione a oltre 463 milioni e facendo diventare Rai il broadcaster italiano più visto online. "Sono dati - dice l'ad Rai, Carlo Fuortes - che premiano l'impegno del servizio pubblico a offrire una programmazione che coniuga sempre di più qualità e varietà del prodotto tv e di quello pensato per le altre piattaforme. Un impegno che il pubblico ha ben compreso ed evidentemente apprezzato. Nel 2023 questi risultati potranno essere consolidati e ulteriormente migliorati". Oggi sono stati diffusi anche i dati sugli ascolti tv dell'Osservatorio Agcom relativi ai primi nove mesi del 2022, che evidenziano una riduzione dell'audience complessiva rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Rai guida la classifica con 3,16 milioni di telespettatori (38,0% di share) seguita da Mediaset con 3,07 milioni (37,0%). Rispetto ai corrispondenti dati del 2021, si osserva un calo maggiormente intenso per la Rai (500mila spettatori giornalieri in meno rispetto agli 80mila in meno di Mediaset). Tendenza analoga si registra nel prime time: nel periodo gennaio-settembre la Rai ha avuto ascolti medi giornalieri per 7,53 milioni (39,4% share), contro i 7,19 di Mediaset (37,6% share), con una flessione dei telespettatori rispetto al corrispondente periodo del 2021 pari a 1,32 milioni per Rai e a 270 mila per Mediaset. Per quanto riguarda la Rai, nel 2021 il dato fino a settembre conteneva i risultati di Europei e Olimpiadi, che alzavano gli ascolti, mentre nel 2022 i dati non tengono conto di trasmissioni con alti ascolti, come i Mondiali di calcio, Ballando con le Stelle o Viva Rai2! di Fiorello. (ANSA).