Bill Cosby nel 2023 vuole tornare sul palco

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Mentre Los Angeles attende di conoscere la sorte di Harvey Weinstein, un altro protagonista della stagione del #MeToo sta meditando il ritorno sulle scene.

Il comico Bill Cosby, che nel 2018 fu condannato per aggressione sessuale ma nel 2021 è stato rimesso in libertà per un vizio di forma nel corso del processo, ha annunciato che il 2023 sarà l'anno del suo primo tour dopo la prigione.

"Quando tutto sarà finito penso che sarò in grado di ricominciare e di tornare ad essere il Bill Cosby che il mio pubblico conosce", ha detto il comico. Il portavoce di Cosby, Andrew Wyatt, ha confermato a 'Variety' che l'attore sta lavorando a una tournée PER "la prossima primavera-estate". Non che per l'ex "papà buono" della serie tv "I Robinson", andata in onda sulla Nbc tra 1984 e 1992, i problemi con la giustizia siano finiti: qualche settimana fa cinque donne hanno approfittato per denunciarlo di una nuova 'finestra' aperta dallo stato di New York che ha sospeso l'entrata in prescrizione di azioni legali per vecchi crimini di natura sessuale.

Wyatt ha respinto le denunce come "prive di valore", parte di una "sfilata di accusatrici" che si sono fatte avanti tra 2014 e 2016. Le donne sostengono che Cosby le ha stuprate o costrette ad atti sessuali contro la loro volontà secondo un copione emerso al primo processo al termine del quale l'attore era stato condannato a una pena fino a dieci anni di carcere. Quattro accuse risalgono agli anni Ottanta e Novanta, quando il comico era all'apice della fama grazie alla sitcom che aveva al centro una famiglia nera middle class perfettamente integrata. La quinta denuncia è stata presentata da Cindra Ladd, una ex executive di Hollywood che afferma di esser stata stuprata da Cosby nel 1969. (ANSA).