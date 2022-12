Amadeus, Nek e Renga insieme a Perugia per il capodanno Rai

(ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Umberto Tozzi, Raf, i Ricchi e Poveri ma anche Nek e Francesco Renga "insieme" sono alcuni degli artisti che saranno protagonisti dell'Anno che verrà, trasmesso in diretta dalla Rai dal centro di Perugia la notte di San Silvestro. Ne ha parlato il conduttore Amadeus intervenendo a Radio1 box. "Ci saranno poi Dargen D'Amico e una Iva Zanicchi sempre più esplosiva e tanti altri, un cast per tutti i gusti" ha aggiunto.

Amadeus ha poi annunciato che sul palco di Perugia ci sarà Piero Pelù.

"E' una bella tradizione di Rai1 - ha sottolineato il conduttore parlando del concerto in piazza del 31 dicembre - da tantissimi anni, ovunque avvenga. Un grande karaoke durante il quale tutti, di qualsiasi età, possono cantare e festeggiare l'anno che verrà". (ANSA).