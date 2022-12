Malgioglio con Ilona Staller, intervista "esplosiva e inedita

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Lei, Ilona Staller, l'ex pornostar attrice cantante ungherese trapiantata in Italia (dove è stata anche eletta nel 1987 alla Camera dei deputati nelle file del Partito Radicale) nota con il nome d'arte Cicciolina, con la sua immancabile coroncina di fiori in testa, coperta dalla schiuma immersa in una vasca da bagno. Lui, Cristiano Malgioglio, il paroliere, cantante, opinionista in questo caso conduttore padrone di casa che la intervista seduto sul Wc, ma vestito di tutto punto da capo a piedi di blu compresi i guanti. E la strana coppia che vedremo venerdì 30 dicembre su Rai2 alle 21.20 a Mi casa es tu casa.

A raccontarlo è lo stesso Malgioglio che dice "vedrete una Cicciolina diversa, intima, quasi commovente. Io, premetto, non le ho chiesto niente del suo passato da attrice hard, anche perché non ho visto neanche un suo film, le ho detto: 'per me potresti aver recitato il ruolo di Rossella O'Hara', non ho idea. Si racconterà con spontaneità e senza risparmiarsi in dettagli. Nel corso della chiacchierata ricorderà anche un episodio drammatico di quando è stata vittima a 15 anni di una violenza sessuale, prima di entrare nel mondo dell'hard. Poi il suo grande amore per suo figlio, ma anche tanti fatti che non conoscevamo di lei fino ad oggi". Il programma nasce da un'idea di Cristiano Malgioglio, e di molti altri suoi collaboratori. La regia è di Alessandro Tresa. Ospite della puntata del 28 dicembre Mara Venier. (ANSA).