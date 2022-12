Ancora Sissi, arriva seconda stagione della serie evento

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Icona superstar, amata dal popolo, influencer dell'epoca, stretta nel privato nelle rigide regole di corte: l'imperatrice Elisabetta d'Austria è uno dei personaggi storici più rappresentati al cinema e alla tv. Basta il nome Sissi per evocare un immaginario che, in ben 30 titoli compresi alcuni di cinema muto del 1920, parte da Romy Schneider con i suoi film popolari da metà anni Cinquanta e arriva al recente Corsage - Il corsetto dell'imperatrice di Marie Kreutzer con una fantastica Vicky Krieps, ora nella short list dei 15 titoli che si giocheranno la nomination per l'Oscar internazionale.

Ma poichè "Holiday Season is 'Sisi' Season", La stagione delle feste è la stagione di Sissi, come recita il claim della major tedesca Beta, ecco che arriva su varie tv europee e in esclusiva per l'Italia su Canale 5 la seconda serie di SISSI, da domani mercoledì 28 in prima serata.

Prodotta da Story House Pictures e Satel Film con molti altri partner, girata tra la Baviera e la Lituania, la seconda stagione segue la prima che ha avuto grandi risultati d'ascolto, a ulteriore testimonianza del valore del brand 'Sissi' capace di incuriosire ancora ogni volta il pubblico. Cosa non si sa di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach.

La novità, come dimostra il successo della prima stagione e come Mediaset si augura per la seconda ancora interpretata da Dominique Devenport (Sissi), Jannik Schümann (Franz Joseph), Désirée Nosbusch (l'arciduchessa Sophia), Giovanni Funiati (l'affascinante conte Gyula Andrássy), è il nuovo pubblico cui si rivolge. Esattamente come L'imperatrice (The Empress), una prima stagione in sei puntate in streaming su Netflix ad ottobre e una seconda annunciata, Sissi di Sven Bohse parla alle giovani generazioni che non conoscono la favola interpretata da Romy Schneider e con un linguaggio e una sceneggiatura 'moderni'.

Nell'atto secondo si comincia dal parto in pubblico dell'imperatrice che dà alla luce il maschio tanto atteso e si prosegue con le trattative a Biarritz tra Kaiser Franz e Napoleone per scongiurare la guerra che vorrebbe il prussiano Bismarck. Solo quando Sissi si recherà in Ungheria in missione politica ritroverà la spensieratezza dell'infanzia. (ANSA).