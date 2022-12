Costamagna e La Rocca vincono Ballando, la finale sfiora 4 mln

Gran finale per "Ballando con le stelle" che stravince la gara degli ascolti nel prime time di ieri. Il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli ha conquistato 3.987.000 spettatori (share 30.1%). In particolare -sottolinea la Rai - il segmento finale, cominciato alle 24.13 e terminato all'1.34, con la proclamazione della coppia vincitrice Luisella Costamagna- Pasquale La Rocca ha raggiunto il 40.7% di share e segnato 2.958.000 spettatori.

"Ballando...tutti in pista", che ha anticipato il programma, ha toccato i 4.073.000 (share 20.9%). Su Italia1 il film-cult "Mamma, ho perso l'aereo" ha avuto 1.768.000 (share 10%) superando su Canale5 "Natale a 5 stelle" visto da 1.594.000 (share 9.7%).

Sempre in prima serata, su Rete4 "Notting Hill" ha interessato 829.000 spettatori (share 5.1%). Su Rai2 l'appuntamento con i due episodi della serie americana "Blue Bloods" ha raccolto 779.000 (share 4.5%). Su Rai 3 il film "Oltre la notte" con Diane Kruger è stato visto da 656.000 (share 3.7%) e su La7 "Speciale Eden" ha raggiunto 547.000 (share 3.5%).

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano per un soffio la prima serata con 7.455.000 (share 39.3%) a fronte dei 7.440.000 (share 39.24%). Alle reti pubbliche anche la seconda serata con 4.572.000 (share 44.3%) contro i 3.469.000 (share 33.59 %) di Mediaset e l'intera giornata con 3.440.000 (share 41.1%) a fronte dei 2.997.000 (share 35.77%) delle reti del biscione.

