A Natale film e serie gratis (e in Hd) su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Arriva il Natale e per le famiglie - reduci da una vera e propria scorpacciata di calcio con i Mondiali in Qatar - è tempo di cambiare genere televisivo, magari un bel film o una serie. E come in occasione dei Mondiali - trasmessi in altissima definizione su Rai4K al 201 di tivùsat - gli italiani avranno la conferma che un'offerta televisiva di qualità non deve essere necessariamente a pagamento. La piattaforma satellitare gratuita vanta infatti oltre 70 canali televisivi in alta definizione. In particolare il bouquet di cinema e serie tv di tivùsat comprende otto canali tematici in HD. Il servizio pubblico mette a disposizione Rai4, Rai Movie e Rai Premium. Mediaset risponde con Twenty Seven, Iris, Top Crime e Cine34. E infine c'è Giallo della galassia Discovery. Un bouquet davvero ben assortito. Ce n'è per tutti i gusti: film cult, produzioni originali, serie di tendenza, cinema d'autore e fiction; i grandi film nazionali e internazionali, dai classici del passato ai successi di oggi e ai grandi broadcaster, fino alle opere inedite di registi emergenti e a veri e proprio "tesori restaurati"; e infine i classici dell'investigazione e dell'erotismo all'italiana. E naturalmente teatro, musica, documentari e tante rubriche. Nel menu di tivùsat ci sono poi, sempre in alta definizione, 38 canali d'intrattenimento, 22 canali di news e sport, tre canali per bambini e ragazzi e tre per lo shopping. Senza contare il bouquet davvero esclusivo con sette canali in 4K. Per entrare nel mondo di tivùsat, piattaforma visibile in ogni angolo del Paese con una qualità visiva e sonora che il digitale terrestre non potrà mai supportare, basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova gratuitamente all'interno della scatola del dispositivo stesso. (ANSA).