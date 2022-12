Zecchino d'Oro, completato ascolto delle 14 canzoni in gara

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - La seconda classifica parziale delle canzoni in gara al 65/o Zecchino d'Oro, grazie ai voti della Giuria dei Piccoli, vede in testa 'Mettiamo su la band', testo di Davide Capotorto e Roberto Palmitesta e musica di Alessandro Augusto Fusaro e Giuseppe Carlo Biasi, interpretata da Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Al primo posto della prima puntata di ieri c'era invece "La canzone della settimana" di Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant'Angelo d'Alife (Caserta).

La seconda puntata su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, che ha permesso l'ascolto delle ultime sette canzoni in gara, ha visto ancora la conduzione di Francesca Fialdini e Paolo Conticini e la presenza determinante del Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Domani, sabato, appuntamento per la finale, condotta dal direttore artistico Carlo Conti, alle 17 su Rai1. La canzone vincitrice dello Zecchino d'Oro 2022 sarà votata dalla Giuria dei Piccoli, dal Piccolo Coro dell'Antoniano, dai Cori dalla Galassia Zecchino - circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all'Antoniano - e dalla Giuria dei Grandi, nella quale siederanno Paolo Conticini e Francesca Fialdini, gli youtuber Ninna e Matti e Cristina D'Avena.

Prosegue intanto la gara di solidarietà per sostenere Operazione Pane, la campagna con cui Antoniano è al fianco di 18 mense francescane italiane e cinque nel mondo (in Siria, Ucraina e Romania): è possibile donare sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. (ANSA).