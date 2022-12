Tra storie e green, torna in cima Linea Bianca

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Neve che quest'anno non si è fatta attendere. Nuovi scenari da scoprire e tante storie da raccontare. Con un'anima tutta green. Parte proprio sotto l'albero la settima stagione di Linea Bianca, il programma dedicato agli appassionati della montagna in tutte le sue forme (anche dal divano di casa), che torna su Rai1 il 24 dicembre alle 14, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con la partecipazione di Lino Zani.

Prima tappa, Madonna di Campiglio e la Val Rendena, per il primo Natale che, finalmente, si passerà totalmente senza restrizioni.

Tra i temi della partenza, anche il Progetto Brenta Open, che promuove una montagna inclusiva che superi la disabilità, e i piani di sostenibilità che le Ski Area stanno realizzando con l'obiettivo della carbon neutrality.

"Sarà un'edizione molto attenta alle persone, all'umanità e al rispetto dell'ambiente", promette all'ANSA Ossini, che nel frattempo si divide anche con Unomattina. "Abbiamo cercato ancora più di sempre di fare di questo programma un racconto della grande storia che è la Montagna, con la lettera maiuscola"; aggiunge la Capocchi. Tra le novità di quest'anno, anche il nuovo compito affidato al grande esperto Lino Zani.

"Oltre ad accompagnare sulle cime Massimiliano e ad assaggiare, con grandissima gioia, le specialità gastronomiche - dice all'ANSA - quest'anno mi cimenterò in prima persona anche in tutte le professioni e mestieri legati alla montagna". Ma dopo aver portato in cima Giovanni Paolo II, Mike Bongiorno e Massimiliano Ossini, chi inviterebbe oggi in alta quota? "Sicuramente Papa Francesco - risponde - E Fiorello: ci siamo conosciuti ai tempi degli spot con Mike. Ora è molto impegnato su Rai2, ma se volesse fare una scappata quassù con noi…".

(ANSA).