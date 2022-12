Sky: Masterchef Italia, selezionata la Masterclass di quest'anno

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Venti concorrenti, tra i 19 e i 74 anni, provenienti da tutta Italia e non solo, con varie influenze da tutto il mondo: ecco la Masterclass di MasterChef Italia di quest'anno, che si è formata ufficialmente nel corso della serata di ieri e che dalla prossima settimana, tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, sarà protagonista della nuova stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Venti grembiuli bianchi con su cuciti i nomi propri (e un soprannome), conquistati chi dopo aver ottenuto l'unanimità dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nei Live Cooking, chi dopo aver sudato sette camicie durante il meccanismo delle Sfide.

Il secondo appuntamento con il cooking show, ieri 22 dicembre su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 769mila spettatori medi, in crescita del +6% rispetto all'esordio, e il 3,7% di share con il 72% di permanenza. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 839mila spettatori medi e il 3,4% di share, con 1.164.076 contatti; a seguire, il secondo episodio di serata ha raggiunto 698mila spettatori medi, con il 4,04% di share e 965.866 contatti.

Il trend positivo trova conferma anche nel risultato dell'esordio nei sette giorni: media di 1 milione 939 mila spettatori per i primi due episodi con oltre 2 milioni e mezzo di contatti unici e una permanenza al 77%, in crescita del +14% rispetto al kick off della stagione precedente.

Sui social l'hashtag ufficiale #MasterChefIt è entrato direttamente al primo posto nella classifica dei Trending Topic italiani durante la serata di ieri e vi è rimasto per tutta la notte (fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in) Ora che le 20 postazioni sono finalmente tutte occupate, parte ufficialmente il viaggio della nuova Masterclass di MasterChef Italia. La sfida si accenderà la prossima settimana, giovedì 29 dicembre sempre su Sky e in streaming su NOW, quando i concorrenti inizieranno a competere davvero tra i fornelli. A partire dalla prima Mystery Box di stagione. (ANSA).