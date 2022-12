Natale con Il Volo a Gerusalemme, speciale su Canale 5

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Appuntamento speciale con ''Il Volo - Natale a Gerusalemme'' sabato 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5. Una serata unica nel suo genere che unisce l'inconfondibile voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto e la suggestiva atmosfera della Terra Santa che fa da sfondo all'emozionate concerto proprio nel periodo delle festività natalizie. ''Essere stati accolti a Gerusalemme con questo concerto unico - spiegano all'ANSA - ci riempie di orgoglio, abbiamo progettato a lungo questo emozionante live sotto la Torre di Davide e non vediamo l'ora di condividerlo con il pubblico. Sarà un concerto che unisce il nostro repertorio alle canzoni di Natale ma, soprattutto, a un messaggio di pace perché la Terra Santa è un luogo incredibile, colmo di spiritualità".

Il palco è situato alle porte di Gerusalemme sotto la Torre di Davide. ''È da tempo che pensavamo a un posto simbolico, per fare un regalo di Natale speciale ai nostri fan che da tanti anni ci seguono da tutto il mondo, e con il concerto di Natale dalla Terra Santa su Canale 5 abbiamo raggiunto questo obbiettivo. Per creare un evento del genere c'è voluto molto lavoro ma siamo felicissimi del risultato, è molto emozionante cantare a Gerusalemme, un repertorio che non comprende solo i nostri brani abituali ma che abbraccia l'essenza del Natale'', hanno detto ancora Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Il Volo, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Franciacorta, si esibirà nei tradizionali brani natalizi, senza dimenticare i classici pezzi che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo. Tra questi, anche la cover del celebre brano ''Happy Xmas (War is over)'' di John Lennon e Yoko Ono, ultimo regalo del trio ai fan.

Il concerto in onda su Canale 5 è prodotto da Michele Torpedine.

Proprio il 23 dicembre alla sera il Volo sarà in concerto al Palazzo dello sport di Roma. Quello è l'ultimo dei tre appuntamenti nei Palasport previsti per questo dicembre. (ANSA).