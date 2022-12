Da Gerusalemme a Roma, in cammino nei luoghi del Natale

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Sarà un Natale con meno sprechi.

Molte famiglie ricorreranno alla Caritas per mangiare qualcosa.

Purtroppo sarà anche un Natale di sangue, con i mezzi di informazione che ci comunicheranno i morti e le tragedie che si stanno consumando in Ucraina. L'orizzonte, insomma, è cupo. Però andare nei luoghi del Natale significa anche riappropriarsi di quella forza che ci permette di affrontare le tempeste della vita". Così Padre Enzo Fortunato racconta all'ANSA il viaggio di "In Cammino - nei luoghi del Natale", l'appuntamento condotto insieme a Giulia Nannini per il pubblico di Rai3. Cinque puntate, in onda dal 24 al 28 dicembre intorno alle 15.15, alla scoperta di mete iconiche e dello spirito natalizio tra la Terra Santa e l'Italia, cui si aggiunge, il 24 dicembre alle 23.30 su Rai1, lo speciale "Betlemme le note del Natale", condotto da Giulia Nannini: dalla Basilica della Natività, per la prima volta in assoluto, le note del Natale saranno suonate da Stjphan Hauser e cantate da Al Bano.

"Porteremo il messaggio di chi sa che si può ricominciare, di chi sa che nulla è perduto", prosegue Padre Enzo Fortunato. A partire da Gerusalemme, Nazareth e Betlemme e poi Roma, Assisi, Napoli e Trento. Ma non solo fede. Il viaggio natalizio di "In cammino" sarà anche culturale e storico-artistico.

Ogni puntata sarà infatti approfondita da personalità d'eccezione come il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, il sociologo Domenico De Masi, lo storico Franco Cardini, il Vescovo di Verona Domenico Pompili, il Custode di Terra Santa padre Francesco Patton e lo scrittore Moni Ovadia.

Più le pillole con i pensieri di Erri De Luca su Maria, gli angeli, sui pastori, sui Magi e sulle tradizioni del nostro Paese. (ANSA).