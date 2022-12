Serena Rossi, con Beata te racconto la libertà delle donne

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Con questo film racconto la libertà di una donna, e sono felice di averlo fatto in un momento in cui in Afghanistan le donne non possono andare all'università e in Iran se ti togli il velo ti ammazzano. Il criterio di scelta per me è sempre il messaggio di cui mi faccio portavoce": Serena Rossi racconta così il suo ruolo da protagonista in "Beata te", la nuova commedia Sky Original diretta da Paola Randi che dal 25 dicembre sarà in onda su Sky Cinema in prima assoluta e in streaming su Now. Prodotto per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution, scritto da Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall'opera teatrale "Farsi Fuori" di Luisa Merloni e affronta il tema della maternità e della libera scelta oggi, in una società che ancora mette pressione alle donne e che spesso le giudica. Nella commedia Rossi interpreta Marta, regista teatrale, single ma tutto sommato soddisfatta della propria vita, che al compimento dei 40 anni e alla vigilia di una prova professionale molto importante, riceve la visita di un ospite quanto mai inaspettato: a casa sua infatti arriva l'Arcangelo Gabriele, interpretato da un bravo (ed esilarante) Fabio Balsamo, che, con le sue grandi ali e una passione sfrenata per Tiziano Ferro, le annuncia che è stata 'scelta' per avere un figlio. Se l'Arcangelo mette in crisi Marta, per la donna questa sarà l'occasione per imparare ad accettarsi e avere maggiore consapevolezza di sé non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa. "Questa è una commedia mai volgare che tratta di cose importanti con leggerezza. Il nostro mestiere a volte può servire a portare le persone a riflettere anche su temi delicati. Farò vedere il film a mio figlio, perché voglio che impari ad amare le donne nel loro essere libere, imperfette forse, ma libere", aggiunge l'attrice, presentando Beata te a Roma, "è stato bello raccontare una donna diversa da me: più mi allontano da me e più sono contenta, mi piace andare oltre quello che sono. Marta è scorretta a volte, ma fragile e sempre autentica. L'Arcangelo obbliga Marta a guardarsi dentro, e dovremmo farlo tutti più spesso". (ANSA).