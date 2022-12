Mara Venier positiva al covid, ma Domenica In non a rischio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Mara Venier ha il Covid. Lo rivela Fiorello, durante la diretta di questa mattina di Viva Rai2! leggendo un messaggio che la popolare conduttrice gli aveva mandato. "Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale.

Me so' beccata il Covid", recitava il messaggio che forse non era destinato alla lettura pubblica. Mara il 25 dicembre avrebbe dovuto essere alla guida di Domenica In, in regolare programmazione per tutte le feste natalizie: il programma non è a rischio con la conduttrice quasi sicuramente collegata da casa. A inizio dicembre anche il marito di Mara, Nicola Carraro, era stato colpito dal virus. (ANSA).