Torna in tv Cash or trash, anche in versione natalizia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - La cassettiera intagliata della nonna, ma anche quel ritratto che in casa ci si tramanda di padre in figlio e poi libri antichi, piccoli "tesori" ritrovati in soffitta, quella statuina sulla quale ci siamo sempre chiesti: e se valesse una piccola fortuna? Dopo oltre 480 aste battute, Paolo Conticini riapre la casa d'aste più famosa della tv e torna a guidare con "Cash or trash - Chi offre di più?", il programma che ha fatto esplodere la passione per l'antiquariato e il collezionismo di oggetti rari e curiosi, in onda con la terza stagione dal 2 gennaio dal lunedì al venerdì alle 19.30 su Nove e on demand su Discovery+ . E prima ancora con due speciali natalizi in prima serata per una "Cash or trash - Xmas edition" con ospiti, mercoledì 21 e 28 dicembre alle 21.25.

"Quando siamo partiti era una scommessa, per il tema nuovo per la tv italiana e anche per me, che mi cimentavo nei panni del conduttore", racconta all'ANSA l'attore, che in questi giorni sarà anche al fianco di Francesca Fialdini nelle prime due puntate del 65/o Zecchino d'oro, su Rai1 il 22 e il 23 dicembre alle 17.05. "Non sapevo dove sarei arrivato con Cash or trash e invece è stato un vero successo - dice -. Abbiamo ricevuto tantissime mail da aspiranti venditori, soprattutto giovani, che poi ci hanno raccontato di essere fan del programma".

Per le due Xmas Edition, in uno studio tutto addobbato, ne arriveranno anche quattro davvero speciali, come Asia Argento e Gabriele Corsi, Totò Schillaci e Francesco Panella per vendere altrettanti oggetti iconici della loro collezione privata. Prima di ogni compravendita, l'esperto valutatore Alessandro Rosa risponderà alla fatidica domanda "quanto vale?". Via poi alla contrattazione con i mercanti d'arte Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio e Stefano D'Onghia, cui quest'anno si aggiunge Giovanni De Santis. (ANSA).