Modena celebra 90 anni Guido De Maria, inventore di 'Gulp!'

(ANSA) - MODENA, 20 DIC - Per celebrare i cinquant'anni di 'Gulp! Fumetti in Tv' e i novanta del suo inventore Guido De Maria, il Dondolo, casa editrice digitale del Comune di Modena diretta da Beppe Cottafavi, pubblica "Gulp! Supergulp!" di Giulio D'Antona, scrittore, sceneggiatore di fumetti e studioso di comicità. L'e-book si può scaricare gratuitamente da MediaLibraryOnLine (www.medialibrary.it). De Maria "è un grande modenese - commenta l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi - e meritava questo omaggio molto speciale che celebra la sua trasmissione, la storia del fumetto e le sue radici nella nostra città. Una storia che continua e che trova nel digitale nuove strade e nuove possibilità di sviluppo".

'Gulp! Fumetti in Tv' è stata un'idea di Guido De Maria, Giancarlo Governi e Bonvi, un'invenzione linguistica geniale e coraggiosa per un grande successo televisivo, in onda tra il 1972 e il 1981, che segnò più generazioni. I "fumetti in TV" non erano cartoni animati ma immagini statiche di fumetti riprese e trasmesse in successione, come se si stesse leggendo un fumetto, mantenendo le nuvolette con le battute dei personaggi che venivano lette da doppiatori. Al programma collaborarono star del fumetto come Bonvi, Bruno Bozzetto, Hugo Pratt, Silver e Sergio Bonelli, con le musiche di Franco Godi; dal 1977 vennero inclusi nella trasmissione anche i cartoni animati dei supereroi della Marvel Comics.

Guido De Maria, nato a Lama Mocogno il 20 dicembre 1932, matematico di formazione e umorista di professione, è stato protagonista della grande animazione italiana, insieme all'altro genio modenese Paul Campani. Non solo con i programmi cult "Gulp!" e "Supergulp!" ma come creatore di pubblicità della stagione di Carosello, come Salomone pirata pacioccone e gli spot comici con i Brutos e poi con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Talent scout straordinario, intuì e fece fiorire il talento di Bonvi e di Francesco Guccini, amici e sodali di una vita. Negli anni Novanta è stato protagonista della stagione di Comix, il giornale dei fumetti dei comici che ideò e condiresse assieme a Beppe Cottafavi per Franco Cosimo Panini. (ANSA).