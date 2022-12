Zecchino d'oro, divertimento, grandi temi e solidarietà

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Il divertimento e l'adrenalina di una gara canora per 'piccole ugole' che da 65 anni è parte della storia di questo Paese, ma anche temi importanti, dalla diversità alla famiglia, dall'ambiente all'inclusione, per riflettere attraverso la musica, e tanta solidarietà verso chi ha bisogno, tenendo sempre a mente che ogni bambino ha il diritto di correre, giocare, ridere e cantare e di essere, come recita il titolo di quest'anno, "semplicemente bambino": torna in tv per accompagnarci al Natale lo Zecchino d'Oro, in diretta dall'Antoniano di Bologna che sarà in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17, condotto nelle prime due puntate da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, e per la finale, il pomeriggio della Vigilia, da Carlo Conti, direttore artistico della kermesse.

L'edizione 2022, la 65/a, vedrà esibirsi sul palco 17 bambini che canteranno con il Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni 14 canzoni gioiose e 'impegnate' al tempo stesso (tra gli autori anche Checco Zalone ed Enrico Ruggeri). Oltre alla coppia Fialdini-Contincini, ci saranno gli youtuber Ninna e Matti, che guideranno la Giuria dei Piccoli, composta da 20 bambini; Cristina D'Avena, che farà parte della Giuria dei Grandi durante la finale e porterà sul palco la sua musica; il Grande Mago, Alessandro Politi e gli immancabili Buffycats della serie "44 gatti". Al centro come ogni anno la gara canora: il 22 e 23 le 'semifinali' con l'ascolto di 7 brani ogni puntata, poi nella finale del 24 il riascolto di tutte le canzoni e la proclamazione del brano vincitore. Due 'appendici' speciali concluderanno l'edizione di quest'anno: appuntamento la mattina di Natale (ore 9.40 su Rai1) per festeggiare in musica con Cristina D'Avena e Paolo Belli, e il 6 gennaio con la 'befana' d'eccezione Veronica Maya (ore 9.05 su Rai1). Come da tradizione, torna anche la solidarietà con lo Zecchino d'Oro portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 18 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria): per l'occasione sarà possibile dare il proprio sostegno con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588. (ANSA).