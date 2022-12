Chiara Maci e le dolcezze degli Artisti del panettone in tv

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Che sia tradizionale, uvetta e canditi. O "riletto", tra pistacchi e profumi di limone. Il "re" del Natale è lui: sua Maestà il panettone. O no? A raccontarlo sarà Chiara Maci, dal 19 al 22 dicembre padrona di casa di "Artisti del panettone 2022", quattro speciali dove i migliori pasticceri d'Italia si sfideranno nella creazione di dolci natalizi inediti, ispirati appunto dal più famoso di tutti (su Sky e in streaming su Now, alle 17) "Uno dei momenti più belli a Natale è quando torno a casa dei miei genitori e 'impiliamo' tutti i nostri panettoni. Arriviamo anche a una trentina e con papà, uno dopo l'altro, finiamo per assaggiarli tutti mentre si gioca a tombola", racconta all'ANSA la conduttrice e food blogger, in libreria in queste settimane con Le mie ricette da fiaba (ed. Mondadori) e dall'11 gennaio su Food Network, ogni mercoledì alle 22, con L'Italia a morsi - Milano da gustare.

Ma non solo panettone. Nei quattro episodi su Sky, prodotti da Food Media Factory e Level 33, dodici maestri pasticceri si cimenteranno nella preparazione di inedite ricette, tutte a tema natalizio e soprattutto "tutte facilmente replicabili a casa".

Si va, tra gli altri, dal popolarissimo Pain Perdu, la specialità francese che parte da materiali di scarto per renderli una vera goduria per il palato con il maestro pasticcere Lucca Cantarin; al tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria Roberto Rinaldini con la Torta di Natale al profumo di caffè e cannella. Santi Palazzolo propone la Perla di Sicilia e nello speciale del 21 dicembre ci sarà anche Sal De Riso, vincitore del Panettone World Championship 2021 e dell'edizione 2019 di Artisti del Panettone. In ogni puntata, il maestro Luigi Biasetto, vincitore della passata edizione, condividerà alcuni dei suoi specialissimi segreti sulla preparazione del panettone. (ANSA).