Rai: obiettivo 12 mln di spettatori per la finale dei Mondiali

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Domenica pomeriggio (Rai1 ore 16) al Lusail Stadium davanti a 80 mila spettatori calerà il sipario sulla 22esima edizione dei Mondiali di calcio. E il gran finale di Qatar 2022 sarà Francia contro Argentina, Leo Messi contro Kylian Mbappé. In Italia saranno davvero in molti i tifosi incollati alla tv. Basti pensare che entrambe le semifinali su Rai1 hanno fatto ballare la lancetta dell'Auditel: Francia-Marocco è stata vista da 11 milioni 803 mila telespettatori e share del 49,8%; e Argentina-Croazia da 10 milioni 284 mila telespettatori con il 44,5% di share. Numeri incoraggianti, che fanno ben sperare il settimo piano in vista della finale. Ma i numeri da battere domenica sono targati Mediaset, ovvero quelli del 15 luglio 2018, quando alle 17 si giocò in diretta su Canale5 la finale dei Mondiali di Russia tra Francia e Croazia: 11 milioni 688 mila spettatori con share del 66,6%. Per la Rai, dunque, l'obiettivo è superare la soglia dei 12 milioni con l'asticella share al 70%.

Una Rai che lo meriterebbe per gli sforzi profusi fin qui. Ha acquistato in esclusiva i diritti televisivi di tutte le 64 gare dei Mondiali. E nonostante la mancanza non prevedibile dell'Italia in Qatar, ha comunque garantito la presenza sul posto delle professionalità migliori e una qualità d'immagine mai vista prima, con ben 56 gare trasmesse in altissima definizione su Rai4K. Stiamo parlando di un canale del servizio pubblico visibile prioritariamente al 210 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Una chicca che gli utenti di tivùsat - e non solo per il calcio - già conoscono dal 2016. Da anni, infatti, guardano in altissima definizione alcuni documentari tra i quali "Le Meraviglie" di Alberto Angela. E poi la grande fiction: da "I Medici" a "Màkari", da "L'amica geniale" al "Commissario Montalbano" restaurato. Senza contare i grandi eventi musicali, come l'Eurovision Song Contest, in grado di esaltare l'altissima qualità anche del sonoro. Per salire a bordo di tivùsat in vista della finale basta disporre di una parabola, di un televisore 4K e di una Cam (o decoder) 4K certificata tivùsat. (ANSA).