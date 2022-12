Cesare Bocci, in Israele energia unica, un'esperienza di vita

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Che si creda in un Dio oppure no, in Israele c'è un'energia particolare. Per me questo viaggio è stato prima di tutto un'esperienza di vita, un arricchimento, ma sento forte anche la responsabilità nei confronti del pubblico, che da sempre ci apprezza": racconta così Cesare Bocci all'ANSA il suo impegno umano e professionale per la puntata-evento "La Terra di Gerusalemme", realizzata per il programma "Viaggio nella Grande Bellezza" in vista del Natale e in onda domenica 18 dicembre in prima serata su Canale 5. "E' stato davvero un lavoro speciale, è la prima volta che per il programma andiamo all'estero e per me è anche la prima volta che vado in Israele, Paese crocevia di culture, religioni, popoli. Una terra che mi ha frastornato, così complessa dal punto vista politico, ma meravigliosa per storia, arte, architettura", prosegue il conduttore, in questi giorni impegnato a teatro con le prove de "Il figlio" di Florian Zeller, traduzione e regia Piero Maccarinelli, in scena da gennaio, e che il 29 dicembre sarà in prima serata su Rai1 con "Una scomoda eredità", film del ciclo "Purché finisca bene". "Mi hanno colpito le chiese cupe e la luce sconvolgente del deserto, e nel Santo Sepolcro il rincorrersi continuo di funzioni religiose, per cattolici, greci-ortodossi e armeni apostolici", racconta ancora Bocci, che per questa puntata (una produzione RTI, scritta da Raffaella Soleri, con la collaborazione di Silvia Ladisa e la consulenza editoriale di Marcello Fidanzio) girata a luglio scorso, aveva con sé come assistente la figlia Mia. "Nei luoghi sacri mi aspettavo il silenzio, come quello che c'è a San Pietro", prosegue l'attore, "invece il nostro modo di intendere la spiritualità lì non esiste: tutti pregano ma in libertà, al Muro del Pianto c'era chi piangeva, chi era più radicale e anche chi si faceva i selfie. Ma la potenza dei luoghi è incredibile". In questo viaggio di scoperta, anche umana, Gerusalemme, la città dorata, in bilico tra tradizione e modernità, santa per gli ebrei, i musulmani e i cristiani, rappresenta il fulcro e insieme l'emblema delle contraddizioni di una terra senza dubbio complessa, ma benedetta da una bellezza ineguagliabile. (ANSA).