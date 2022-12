Sanremo Giovani si apre con il ricordo di Sinisa Mihajlovic

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Per noi e per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un amico, un grande uomo, un campione, un allenatore, una grande persona". Amadeus, con un commosso Gianni Morandi al suo fianco, ha aperto la finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1 dal Casinò della cittadina ligure, con il ricordo di Mihajlovic scomparso oggi. "Dedichiamo la puntata a lui, che ha sempre investito molto sui giovani", ha detto Amadeus prima di lanciare una clip dal Sanremo 2021 quando lo sportivo salì sul palco dell'Ariston insieme a Ibrahimovic, Fiorello e lo stesso Ama.

"Pensavo che questa battaglia la vincesse - ha aggiunto Morandi -. Oggi sono stato proprio male". (ANSA).