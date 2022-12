Rai: L'Eredità, per Insinna la puntata numero 1000

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Tappa importante quella di lunedì 19 dicembre per L'Eredità, il più longevo game show della televisione italiana. In onda la puntata numero 1000 con Flavio Insinna alla conduzione. Sera dopo sera, tutti i giorni alle 18.50 su Rai 1, Insinna, al suo quarto anno di conduzione, ha ormai instaurato un rapporto speciale con il pubblico della rete ammiraglia. Non mancheranno anche nella millesima puntata la sua allegria, le domande sfidanti, la professionalità e l'impegno costante e quotidiano, insieme alla simpatia dei Professori e ai tantissimi giochi che si susseguono nel programma, prodotto da Intrattenimento Day Time e che tiene tutti incollati al televisore. L'Eredità è un format entrato nel cuore degli italiani, con le sue 4933 puntate ha invitato a giocare più di 25 mila concorrenti. A turni di sette ogni sera, gli sfidanti, con un'età media di 37 anni, affrontano un percorso che si conclude con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de La Ghigliottina. L'imperdibile appuntamento che ogni sera sfida anche il pubblico da casa è il gradino finale verso il successo per molti: tra i tanti partecipanti al game show, è Guido Gagliardi il concorrente che ha vinto di più (con 316.250,00€ e 5 ghigliottine indovinate), mentre Massimo Cannoletta è il concorrente che ha partecipato a più puntate consecutive (cinquantuno puntate con otto ghigliottine indovinate e 280.000€ di montepremi). L'Eredità è realizzato all'interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.

(ANSA).