'Kapuf - Piccolo mostro', prima sitcom prescolare Rai Kids

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Debutterà domani a Sottodiciotto Film Festival & Campus la prima sitcom prescolare italiana prodotta da Rai Kids, insieme al Centro di Produzione Rai di Torino, che si apre così a un nuovo genere, la fiction per bambini, e dalla società Showlab. Si tratta dell'anteprima assoluta di "Kapuf - Piccolo mostro" (ore 16 al cinema Massimo 2), una nuova serie, divertente e colorata, dove Kiki, una bimba di cinque anni, adotta un "alieno domestico", novello Et del Duemila, mettendo così allegramente sottosopra la vita di tutta la famiglia. La serie, di cui al Festival verranno proiettati tre episodi, andrà in onda nel corso del 2023. Tra le serie più innovative mai prodotte dalla Rai - si legge in una nota - la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di riprese live action con animazioni in motion capture, ma anche dalla recitazione simultanea degli attori e di un personaggio interamente digitale. La proiezione sarà accompagnata da un incontro con i registi Stefania Gallo e Davide Vavalà, gli attori e le attrici Erica Nebiolo, Manuela Grippi, Paola Roman e Simone Moretto, e seguita da una merenda per i più piccini.

