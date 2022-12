Miss Italia, finale il 21 dicembre a Roma in diretta streaming

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il titolo di Miss Italia 2022 sarà assegnato il 21 dicembre a Roma, nel corso di una serata che si svolgerà nel Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter's. Lo spettacolo, trasmesso in diretta sui canali digitali del Concorso, sarà presentato dal giornalista Salvo Sottile, conduttore del programma di Rai2 I Fatti Vostri.

Le miss finaliste rappresentano, com'è tradizione della manifestazione, l'intero territorio nazionale, una per Regione, e sono state scelte nel corso delle Prefinali che si sono svolte a Fano, nelle Marche, al termine di centinaia di selezioni regionali. La 21/a finalista è Miss Roma, in omaggio alla città che ospiterà la finale. Le 21 miss in gara per il titolo che sarà ceduto da Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, porteranno le loro storie e quelle delle loro terre.

"È uno scenario, quello del 21 dicembre, di grande suggestione - dice la patron Patrizia Mirigliani -. È la finale di un'edizione che ci vede a testa alta: per il terzo anno consecutivo riusciamo a eleggere Miss Italia, senza mai fermarci, nonostante le difficoltà degli anni del Covid e delle varie vicissitudini che affliggono la nostra società. Le mie Miss - conclude - stanno ancora una volta rappresentando la Bellezza dei Valori, claim di questa 83/a edizione di Miss Italia".

L'elezione sarà trasmessa in streaming, dalle 19:00, sui canali digitali del Concorso: sito web, Facebook, YouTube, Instagram. In particolare, su Facebook, la diretta sarà replicata in cross-posting da diversi partner. Su Instagram, invece, la Miss Italia Social racconterà con delle "stories" le emozioni delle finaliste raccogliendo le voci delle stesse direttamente nel backstage. (ANSA).