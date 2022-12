Matilde Gioli, io tra il reality Netflix e Fernanda Wittgens

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Per rivederla nei panni della dottoressa Giulia Giordano, figura tra le più amate della serie 'Doc- Nelle tue mani', occorrerà attendere almeno un anno.

Intanto Matilde Gioli si è concessa quella che definisce una pausa dal lavoro che ama di più, e dal 16 dicembre sarà su Netflix per il primo reality show della piattaforma, 'Summer Job'.

"Le riprese della terza stagione di Doc cominceranno in primavera e fino a Natale sarò quindi occupata con questo", ha raccontato l'attrice, confermando implicitamente che la nuova serie non andrà in onda prima della stagione 2023-24. Ma in tv tornerà comunque molto prima, tra poco più di un mese, il 27 gennaio. Per il Giorno della Memoria, Rai1 trasmetterà in prima serata un film, con Matilde Gioli protagonista assoluta nel ruolo di Fernanda Wittgens (1903-1957), critica e storica dell'arte, ma soprattutto la prima donna direttrice di un grande museo, la Pinacoteca di Brera, durante la seconda guerra mondiale. Anni in cui si adoperò per salvare tantissimi amici ebrei dalle leggi razziali e le opere dai bombardamenti. "È un'eroina del '900 e anche una storia molto bella della nostra Italia e della nostra Milano", ha detto l'attrice.

Per quanto riguarda 'Summer Job', 8 episodi su Netflix, si è trattato di "una parentesi molto bella tra un film e l'altro"."Ho potuto approfittare di una pausa del mio lavoro che resta quello dell'attrice - ha spiegato -. In realtà più che una conduttrice sono stata una specie di narratrice-accompagnatrice di questi ragazzi". "È stata un'esperienza incredibile, ma ho detto subito di sì perché ho apprezzato davvero lo spirito che sta dietro questo reality - ha sottolineato Gioli -. Ma fare la conduttrice è una cosa diversa e non so nemmeno se sarei in grado, ma mi lascio aperte tutte le porte, perché sono un'entusiasta e curiosa, quindi chissà, se in futuro dovesse capitare non lo escludo".

L'attrice, 33 anni, ha inoltre appena terminato le riprese di due film di prossima uscita al cinema, 'Tramite amicizia' (in sala dal 14 febbraio, con Alessandro Siani e Max Tortora) e 'La cattiva coscienza', diretto da Davide Minnella con Filippo Scicchitano e Francesco Scianna. (ANSA).