Carlucci, Garko di nuovo infortunato ma sabato sarà in pista

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Questo programma è un grande romanzo a capitoli: ieri durante l'allenamento il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio. E' un possibilità sempre in agguato e lui si porta appresso le conseguenze di un'altra situazione che lo rendono un po' più vulnerabile". Lo annuncia Milly Carlucci in un video sui profili social di Ballando con le stelle, in onda sabato in prima serata su Rai1. Garko era stato vicino al ritiro già un mese fa, quando un infortunio ad un braccio subito durante le prove lo aveva costretto a sottoporsi a un'operazione chirurgica.

"Il suo stato d'animo è combattivo come sempre, lui è il nostro eroe e ieri sera mi ha scritto: "io ce la metto tutta e ce la farò" - prosegue la conduttrice -. Quindi noi sabato ci vediamo per la puntata di ripescaggio degli eliminati e la prima parte della finale per quelli qualificati come Gabriel, che dovranno fare una gara per accumulare punteggio. Lui ci sarà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista".

"Poi - precisa Carlucci - ci sarà un consulto a bocce ferme lunedì per capire meglio la situazione e come procedere in vista del 23". (ANSA).