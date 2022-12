'Patagonia', su Sky Nature 'la vita ai confini del mondo'

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Selvaggia e isolata, incontaminata e inesplorata, la Patagonia è un luogo diverso da tutti gli altri.

Estendendosi per più di mille miglia attraverso il Cile e l'Argentina, bagnata da due oceani, si snoda dall'Atlantico al Pacifico tra montagne e distese di ghiaccio, deserti e foreste incontaminate. Una vastissima diversità di habitat dove prospera una fauna selvatica che va dai puma ai pinguini, dai condor alle orche assassine. È qui che un pluripremiato team di registi di documentari si è fermato con l'intento di catturare, oltre alla sconfinata bellezza di questa terra, la vita delle persone e degli animali che vi abitano. 'Patagonia, la vita ai confini del mondo' è la docu-serie in esclusiva su Sky Nature da sabato 17 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, che in sei straordinari episodi mette in mostra diversi e spettacolari paesaggi, in un viaggio che racconta le storie avvincenti della fauna selvatica e delle persone che si sono dovute adattare a questi luoghi per viverci.

Un anno di riprese continue con la voce dell'attore cileno Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) e con l'aiuto di esperti locali oltre che di tecnologie all'avanguardia, per mettere in mostra non solo gli animali, i paesaggi e gli stili di vita della regione, ma per evidenzia anche le minacce che incombono su questi luoghi selvaggi. La Patagonia. Bellissima.

Drammatica. Fragile. (ANSA).