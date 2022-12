'Harry e Meghan' sbanca su Netflix, più vista in prima settimana

(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - "Harry e Meghan" è la docuserie più vista su Netflix nella settimana di debutto. Lo riferisce Cnn citando un comunicato della stessa piattaforma di streaming.

In particolare è stata vista per 81,55 milioni di ore.

La serie, in cui gli stessi duchi di Sussex dicono tutta la loro verità sulla loro storia d'amore e la loro vita dietro le telecamere, è risultata nella top 10 degli show più visti in 85 paesi mentre è al numero uno nel Regno Unito.

I primi tre episodi della docuserie, in due parti, sono già andati in onda mentre dal 15 dicembre saranno disponibili gli ultimi tre. (ANSA).