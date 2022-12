Tra panettoni, agnolotti e brasati, a Natale si cucina in tv

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Pandoro o panettone? Vigilia di pesce e lenticchie a Capodanno? Tavola minimal chic o il tronfo del fritto con allegria a volontà? Quale sia la vostra "squadra", per il menù non c'è che da scegliere, almeno in tv. Per tutto dicembre è infatti in arrivo una carrellata di show e speciali dedicati alla tavola (e ai fornelli) sotto le feste. A partire da Masterchef Italia, che torna da giovedi' 15 dicembre su Sky e in streaming su NOW con l'irresistibile trio in giuria formato dagli stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a giudicare 20 concorrenti giovani e cosmopoliti come non mai. Già dal 9 dicembre, il venerdì alle 21.20 su Real Time e in streaming su discovery+, è in onda Benedetta Parodi che per la prima volta sotto il tendone di Villa Borromeo d'Adda mette in sfida cinque famiglie di pasticceri con "Bake off Italia: The professionals affari di famiglia". Tre puntate a eliminazione, con la finale tutta a tema natalizio. Al suo fianco, gli immancabili giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Dolcissimi, anche i quattro speciali con Chiara Maci e gli "Artisti del panettone 2022", con i migliori pasticceri d'Italia pronti a sfidarsi nella creazione di dolci natalizi inediti (su Sky Uno e in streaming su Now dal 19 al 22 dicembre, alle 17). Ma prima del dolce, che si mette in tavola durante le feste? "Agnolotti piemontesi con brasato e gatti di Santa Lucia" o "torta angelica salata e biscotti pan di zenzero". A suggerirlo è Sonia Peronaci che ogni sera alle 20 su La7d apre le porte di "La cucina di Sonia", dal 12 al 23 dicembre con menù pensati proprio per le feste. Tema natalizio, ovviamente, anche per le sfide di Antonella Clerici ad "E' sempre mezzogiorno" su Rai1. Debutta invece per la prima volta in diretta Benedetta Rossi, che sabato 17 dicembre alle 14 su Real Time e Food Network aprirà le porte della sua cascina nelle Marche per preparare insieme un menù di Natale "zero sbatti", dagli antipasti al dolce. (ANSA).