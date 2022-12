Confusi, 4 studenti dividono casa e cercano loro stessi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Una serie che dovrebbero guardare anche gli adulti per comprendere chi sono, cosa cercano, a cosa ambiscono, ma anche cosa li fa ridere e da cosa si sentono oppressi, se il futuro li spaventa o no", dicono in coro i giovani protagonisti. Sono quattro studenti universitari insieme nella stessa casa a Milano, ognuno con la sua storia, in cerca della propria identità. 'Confusi' è il nuovo original di RaiPlay in boxset dal 23 dicembre sulla piattaforma della Rai, con la regia di Piergiorgio Camilli. Sigla e colonna sonora sono create dal rapper e cantautore italiano ALFA. Il nuovo original è stato presentato allo Iulm di Milano (l'aula che contiene 600 posti quasi al completo con tutti studenti), da Alessio Rocchi - vicedirettore Contenuti Digitali - che ha portato i saluti e un messaggio della direttrice di RaiPlay Elena Cappareli, Daniela Cardini - docente di Linguaggi della TV Università IULM, Ilaria Dallatana - CEO Blu Yazmine, oltre ai giovani protagonisti quasi tutti debuttanti.

'Confusi' è una real comedy in 10 puntate, - ha ricordato Rocchi rivolta alla generazione Z, ma con un una sfida duplice "tutta da vivere per riconoscersi, confrontarsi e sorridere con i giovani protagonisti, 3 ragazze e 1 ragazzo: una serie che parla di loro e, nella quale i ventenni di oggi possono ritrovarsi, grazie ad un linguaggio, veloce, smart e contaminato da social network".

'Confusi' racconta le storie di Nicole, Maria Grazia, Stefania e Ludovico che si trovano per caso a condividere la stessa abitazione a Milano, all'inizio del primo anno di università.

Hanno vite diverse alle spalle, individualità differenti, sogni distanti. Prodotta da Blu Yazmine e accompagnata dalle musiche e dalla sigla di Alfa, la serie racconta i ventenni di oggi con un taglio ironico ma con sguardo lucido, descrivendo una generazione Z allergica alle definizioni e alle etichette. Sono curiosi, inclusivi, fluidi, liberi, ma anche incerti su chi sono e cosa diventeranno. "Per Blu Yazmine la realizzazione di questo programma è stata una sfida e anche una grande opportunità - sottolinea Dallatana. La ricerca di un mix di linguaggi diversi tra loro per raccontare una generazione così interessante e con tanto da dire". (ANSA).