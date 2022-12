Chiara Ferragni, il cerotto sul braccio, ho rimosso un neo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha rivelato ai suoi fan sui suoi profili social seguiti da milioni di follower che il cerotto che porta sul braccio è la conseguenza della rimozione di un neo, avvenuta in seguito a un esame preventivo a cui si sottopone ciclicamente, vista la sua "familiarità" con i melanomi ma ne approffita anche per parlare dell'importanza di sottoporsi ad esami di prevenzione. Da fine novembre in molti hanno notato che Chiara ha un cerotto sul braccio sinistro, piuttosto vistoso, ma anche se tanti glielo chiedevano nei commenti, lei ha preferito non rispondere subito.

Oggi ha rivelato il motivo: "Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi" ha spiegato su Tiktok Ferragni accennando ai casi di tumori della pelle che la inducono a fare prevenzione. "Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo. Fortunatamente è arrivato il risultato dell'istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato e da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma". Alla fine Chiara ha voluto invitare tutti a sottoporsi a visite di controllo per scongiurare ogni rischio: "Sono tra i tumori peggiori, ma facendo spesso visite sono quelli più facili da trovare e tenere sotto controllo". L'influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha deciso dunque, di nuovo, di sfruttare la propria immensa audience (parliamo, infatti, di circa 28 milioni di follower solo su Instagram), per far luce sull'importanza, mai abbastanza rimarcata, della prevenzione.

