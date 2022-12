Masterchechef 12, più giovani, abili e solidali

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Un'edizione sempre più cosmopolita: molti i giovani concorrenti, ma si è alzata l'asticella del talento, a detta dei loro giudici stellati "vedremo sorprese e noi stessi ci siamo trovati in difficoltà nel decidere". Sono gli aspiranti chef che ambiscono ad entrare nella Masterclass di quest'anno di MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - che riparte con una nuova stagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky Uno e in streaming su NOW. A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti di quest'anno, l'irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo (il suo Villa Crespi è stato incoronato con tre stelle Michelin) e Giorgio Locatelli. Una giuria affiatatissima confermata per il quarto anno consecutivo fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d'Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Tracy Eboigbodin.

Vedremo Bruno Barbieri, "sono la memoria storica li ho fatti tutti. Ma questa volta dai concorrenti tireremo fuori il meglio, ci hanno stupito sin dalle selezioni, le età con gli anni si abbassano ma è segno dei tempi". "E' la nostra punta di diamante, non si può immaginare un MasterChef senza di lui», aggiunge Cannavacciuolo, colonna dello show dal 2015. Che rivela che i primi a complimentarsi per le tre stelle sono stati proprio i suoi colleghi di Masterchef" Arrivato nel 2018 ma assolutamente ben inserito Giorgio Locatelli, nel ruolo di "avvocato".

E ancora tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose torna il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni; e Jeremy Chan, lo chef Davide Scabin Mauro Colagreco; Enrico Crippa Giancarlo Perbellini. MasterChef Italia - partirà coi Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno. Una volta formata la classe di quest'anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo conosciutissimo - a cui non mancheranno delle novità.

Tornano, inoltre, anche le prove in esterna. (ANSA).